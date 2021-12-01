Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовится программа выдачи потребительских кредитов всем честным налогоплательщикам-физлицам под 5%. Об этом 1 декабря он заявил во время ежегодного послания к Верховной Раде, которое транслировали украинские телеканалы

Зеленский заявил, что до 10 декабря у украинцев появится «экономический паспорт» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По его словам, кредиты будут выданы для покупки недвижимости, электромобилей, а также получения образования или смены профессии.

В среду Зеленский выступает с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. Также президент заявил, что вносит законопроект об «экономическом паспорте украинца», который позволит детям, рожденным на Украине, получить средства от пользования и добычи недр в стране.