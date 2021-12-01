«Скоро мы запускаем программу "Украинская мечта", по которой каждый гражданин нашего государства, который честно платит налоги, сможет получить кредит по ставке 5% в гривне», — заявил Зеленский.
По его словам, кредиты будут выданы для покупки недвижимости, электромобилей, а также получения образования или смены профессии.
В среду Зеленский выступает с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. Также президент заявил, что вносит законопроект об «экономическом паспорте украинца», который позволит детям, рожденным на Украине, получить средства от пользования и добычи недр в стране.