Перескакивание с украинского на русский язык во время пресс-марафона демонстрирует «ничтожность» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом на днях заявила бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион на своем YouTube-канале

«Это нюанс, который показывает его внутреннее волнение и означает, что украинский язык для него — искусственная форма», — пояснила она.

Фарион заявила, что Гоголь сошел с ума из-за русского языка © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

Экс-парламентарий также затронула конфликт между Зеленским и журналистом Юрием Бутусовым.

«Они стоят друг друга <…> их ссору надо показывать, как поражение обоих», — заключила Фарион.

На днях во время пресс-конференции президент Украины заявил, что Бутусов работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, так как не получил должности в Минобороны. Зеленский также обвинил Бутусова в гибели людей в Донбассе.

Фарион не раз выступала против использования русского языка на Украине.

Так, в 2013 году она, будучи депутатом Рады от партии «Свобода», предложила избавиться от термина «Великая Отечественная война».

В 2015 году СК России возбудил уголовное дело в отношении Фарион по подозрению в подстрекательстве к совершению убийства и возбуждении вражды.

Следствие утверждало, что Фарион выступила с призывами к «действиям, побуждающим уничтожать Россию как государство и русских как группу лиц по национальному признаку».

В 2019 году Фарион потребовала заключить в тюрьму Зеленского (тогда он выступал кандидатом на выборах) за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.