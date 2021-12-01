«Это нюанс, который показывает его внутреннее волнение и означает, что украинский язык для него — искусственная форма», — пояснила она.
По мнению политика, украинский лидер не использует украинский язык в повседневной речи, так как испытывает трудности, отвечая на острые вопросы.
Экс-парламентарий также затронула конфликт между Зеленским и журналистом Юрием Бутусовым.
«Они стоят друг друга <…> их ссору надо показывать, как поражение обоих», — заключила Фарион.
На днях во время пресс-конференции президент Украины заявил, что Бутусов работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, так как не получил должности в Минобороны. Зеленский также обвинил Бутусова в гибели людей в Донбассе.
Фарион не раз выступала против использования русского языка на Украине.
Так, в 2013 году она, будучи депутатом Рады от партии «Свобода», предложила избавиться от термина «Великая Отечественная война».
В 2015 году СК России возбудил уголовное дело в отношении Фарион по подозрению в подстрекательстве к совершению убийства и возбуждении вражды.
Следствие утверждало, что Фарион выступила с призывами к «действиям, побуждающим уничтожать Россию как государство и русских как группу лиц по национальному признаку».
В 2019 году Фарион потребовала заключить в тюрьму Зеленского (тогда он выступал кандидатом на выборах) за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.