«Вооруженные силы Украины наращивают военную силу, стягивают тяжелую технику, личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек», — заявила Захарова.
Представитель МИД отметила, что Москва обеспокоена фактическим отказом Киева от мирного урегулирования ситуации в Донбассе.
Она назвала заявления украинской стороны о якобы готовящемся «вторжении» России истерикой и отвлекающим маневром.
Захарова подчеркнула, что внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским на рассмотрение Верховной Рады законопроект о допуске иностранных подразделений на Украину в 2022 году противоречит Минским соглашениям.