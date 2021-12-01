Украина направила в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину личного состава армии. Об этом на брифинге 1 декабря сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости

«Вооруженные силы Украины наращивают военную силу, стягивают тяжелую технику, личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек», — заявила Захарова. Россия не нападает на Украину, а обороняется - МИД РФ © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк Она назвала заявления украинской стороны о якобы готовящемся «вторжении» России истерикой и отвлекающим маневром. Захарова подчеркнула, что внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским на рассмотрение Верховной Рады законопроект о допуске иностранных подразделений на Украину в 2022 году противоречит Минским соглашениям.