Глава Крыма Сергей Аксенов 30 ноября в своем Telegram-канале прокомментировал решение Киевского апелляционного суда, который в этот же день санкционировал его задержание по обвинениям в «преступлениях против государства»

«Дырка от бублика»: Аксенов рассказал, что достанется Зеленскому вместо Крыма © REUTERS, Jonathan Ernst

На своей странице «ВКонтакте» он обвинил киевские власти в абсурдности и бессмысленности принимаемых решений.

«Пустые слова, пафосные заявления и лживые обвинения — это все, на что они способны», — заключил Аксенов.

Накануне суд в Киеве удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора Украины о предоставлении разрешения на задержание главы Крыма с целью его «привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей».

Украинская сторона подозревает Аксенова в действиях, направленных на «насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участии в ней», совершении «террористического акта», «захвате транспортного предприятия», «захвате государственных или общественных зданий или сооружений».