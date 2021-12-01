«Если мы, не дай Бог, окажемся, если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке — экономически, юридически, политически будем с Россией. Это — главное», — сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что никогда не будет «на стороне того националистического угара, который сегодня происходит в Украине».
«Я буду делать все, для того, чтобы Украина стала нашей. Она — наша Украина, там народ наш. Это — не эмоции, это — мое твердое убеждение», — заверил Лукашенко.
Накануне белорусский лидер признал Крым российским и собрался посетить полуостров с президентом России Владимиром Путиным.