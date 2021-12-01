Если Россия окажется перед агрессией Украины, то Минск займет сторону Москвы. Об этом 1 декабря заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости

Лукашенко рассказал о договоренности с Путиным по Крыму © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Он подчеркнул, что никогда не будет «на стороне того националистического угара, который сегодня происходит в Украине».

«Я буду делать все, для того, чтобы Украина стала нашей. Она — наша Украина, там народ наш. Это — не эмоции, это — мое твердое убеждение», — заверил Лукашенко.

Накануне белорусский лидер признал Крым российским и собрался посетить полуостров с президентом России Владимиром Путиным.