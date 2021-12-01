Украинская так называемая прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд «обвинительный акт» в отношении российского вице-адмирала, заместителя командующего Тихоокеанским флотом РФ Дениса Березовского. Об этом 1 декабря сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на заявление «ведомства»

Имя Березовского не упоминается в заявлении.

Замглавкома Тихоокеанским флотом инкриминируют «государственную измену» и «создание и руководство преступной организацией». По версии «прокуратуры», 1 марта 2014 года Александр Турчинов, исполнявший на тот момент обязанности президента Украины, назначил Березовского на должность командующего ВМС страны. Но сразу после назначения тот «публично выступил перед личным составом ВМС ВСУ и представителями СМИ» с заявлением о том, что отказывается выполнять какие-либо приказы и распоряжения Киева.

Своими действиями, считают в «прокуратуре» он поспособствовал «проведению подрывной деятельности против Украины».

Это был экоцид! Крым готов предъявить иски Киеву в международных судах © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

1 марта его назначили командующим ВМС ВСУ, но уже на следующий день он принес присягу на верность народу Крыма. В конце марта того же года министр обороны Сергей Шойгу назначил Березовского заместителем командующего Черноморским флотом России. С 2018 года он занимает должность заместителя командующего Тихоокеанским флотом. В прошлом году Березовскому присвоили звание вице-адмирала.

В феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношении 10 лиц из бывшего офицерского состава страны — в их числе и Березовский.

Крым стал регионом России в 2014 году, после того как подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме высказались за воссоединение с Россией. Украина не признает Крым частью РФ.