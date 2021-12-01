Бывший мэр Риги, депутат Европарламента от Латвии Нил Ушаков на днях в своем Facebook заявил, что в Евросоюзе следует признать сертификаты граждан, вакцинированных от COVID-19 российским «Спутником V»

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