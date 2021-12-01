Президента Владимира Зеленского расстроил отказ Конституционного cуда Украины (КСУ) принять присягу двух судей по президентской квоте. Об этом 30 ноября сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров в Facebook

Суд уличил Зеленского в попытке нарушить украинские законы © AP, Efrem Lukatsky

По его словам, президент надеется, что в Верховном суде осознают общественный запрос на судебную реформу, как и то, что она является ключевым условием для экономического развития страны.

Осенью 2020 года между президентом Украины и тогдашним главой КСУ Александром Тупицким начался конфликт после того, как Конституционный суд признал противоправной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование имущества.

Глава государства 27 марта отменил указ от 2013 года, подписанный занимавшим тогда пост президента Украины Виктором Януковичем, о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Основанием для этого решения Зеленский, кроме прочего, указал постановление Верховной Рады от 17 февраля 2021 года, в котором говорится, что Янукович в период с 2010 года по 2014 год узурпировал власть. По мнению Зеленского, тот факт, что некоторые назначенные Януковичем судьи КСУ до сих пор исполняют должностные обязанности, создает «угрозу государственной независимости и национальной безопасности».

Впоследствии Верховный суд признал незаконным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ, однако Офис президента обжаловал это решение. 2 ноября Верховный суд приостановил рассмотрение дела до получения решения Конституционного суда по заявлению 49 депутатов Верховной Рады, касающегося конституционности указа Зеленского об отстранении Тупицкого.

На днях Зеленский назначил Оксану Грищук и Александра Петришина судьями Конституционного суда Украины. Во вторник, 30 ноября Конституционный суд отказался принимать у них присягу. Более того КСУ уличил главу государства в попытке нарушить украинские законы: ведь согласно статье 148 конституции государства, в состав КСУ могут быть включены 18 судей, назначаемых лидером государства, парламентом и съездом судей (по шесть человек).

Президент в разное время уже назначал шесть судей. Среди них — Сергей Головатый, Виктор Колесник, Василий Лемак, Владимир Мойсик, Александр Касминин, а также Александр Тупицкий. Суд считает Касминина и Тупицкого действующими судьями, в суде напомнили, что включение в состав КСУ еще двоих судей привело бы к незаконному увеличению состава до 20 членов, а также к нелегитимности деятельности органа.