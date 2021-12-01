Конституционный суд Украины (КСУ) отказался приводить к присяге судей Александра Петришина и Оксану Грищук, кандидатуры которых предложил президент страны Владимир Зеленский. Об этом на днях сообщили на сайте судебного органа

Шесть судей заблокировали работу КСУ из-за Тупицкого - СМИ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Суд уличил Зеленского в попытке нарушить украинские законы: согласно статье 148 Конституции государства, в состав КСУ могут быть включены 18 судей, назначаемых лидером государства, парламентом и съездом судей (по шесть человек).

Президент в разное время уже назначал шесть судей. Среди них — Сергей Головатый, Виктор Колесник, Василий Лемак, Владимир Мойсик, Александр Касминин, а также Александр Тупицкий, полномочия которых еще не истекли.

В суде напомнили, что включение в состав КСУ еще двоих судей привело бы к незаконному увеличению состава до 20 членов, а также к нелегитимности деятельности органа.

Ранее шесть судей КСУ заблокировали заседание Большой палаты суда, отвечающей за принятие окончательных решений по представлениям депутатов Верховной Рады о конституционности законов.