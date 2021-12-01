«Пакет поправок включает в себя предложение сенатора Джима Риша (штат Айдахо), высокопоставленного республиканца из комитета по международным отношениям, которое предполагает введение санкций против трубопровода "Северный поток — 2"», — сообщает издание со ссылкой источники.
Пакет из 21 поправки к проекту оборонного бюджета законодатели рассмотрят в среду. Обе партии выясняют, станет ли кто-то из сенаторов голосовать против.
Ранее республиканцы проголосовали против быстрого прекращения дебатов по оборонному бюджету и принятия законопроекты простым большинством, как этого хотели демократы.
Лидер республиканцев в сенате Митч Макконелл требовал рассмотреть 18 поправок, которые, в частности, вводят санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2», а также против России, и предусматривают расширение помощи Украине.
Ранее правительство Германии призвало конгресс США не вводить санкции против «Северного потока-2». По мнению Германии, газопровод не представляет угрозу для Украины, пока через страну осуществляется транзит газа, а «санкции США в отношении "Северного потока — 2" подорвут обязательства, данные Германии в совместном заявлении [от 21 июля], ослабят доверие к правительству США и поставят под угрозу достижения совместного заявления, включая положения о поддержке Украины».