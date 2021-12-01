Киев достиг прогресса в выполнении соглашения о вступлении в Евросоюз (ЕС) на 60%. Об этом 30 ноября заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина в ходе переговоров в рамках сотрудничества по развитию между правительством Украины и правительством Германии, передает РИА Новости

Провал судебной реформы на Украине может повлиять на процесс вступления в НАТО и ЕС © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал условие для вступления Украины в альянс. По его словам, это произойдет, если все 30 стран-членов поддержат подобное решение, однако Россия не может вмешиваться в этот процесс. Генсек отметил, что организация поддерживает Киев на пути к членству и евроатлантической интеграции, в том числе при помощи реформ, борьбы с коррупцией, усилением систем обороны и безопасности, чтобы соответствовать принятым стандартам.