«Прогресс в выполнении соглашения об ассоциации достигает 60% — это также хороший сигнал для европейских компаний, что украинская регуляторная среда постепенно выравнивается с действующими в ЕС нормами и правилами», — сказала Стефанишина.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал условие для вступления Украины в альянс. По его словам, это произойдет, если все 30 стран-членов поддержат подобное решение, однако Россия не может вмешиваться в этот процесс. Генсек отметил, что организация поддерживает Киев на пути к членству и евроатлантической интеграции, в том числе при помощи реформ, борьбы с коррупцией, усилением систем обороны и безопасности, чтобы соответствовать принятым стандартам.