Экс-лидер Молдавии, глава Соцпартии страны Игорь Додон счел действия Запада по Приднестровью угрозой стабильности России. В эфире телеканала «Первый в Молдове» 30 ноября он заявил, что разморозка конфликта может дестабилизировать ситуацию на постсоветском пространстве

Додон анонсировал новый период в истории Молдавии © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

По словам Додона, в настоящее время продолжается холодная геополитическая война при помощи санкций и деклараций, при этом есть опасения, что Запад переключится на дестабилизацию ситуации в Приднестровье.

Он выразил надежду, что власти пойдут на укрепление отношений с Россией.

На днях бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что российский президент Владимир Путин ведет макростратегическую политику на постсоветском пространстве, конечная цель которой пока не ясна. Он заверил, что Соединенным Штатам нужно ответить на эту политику глобально, начав разморозку вялотекущих конфликтов на этой территории. Экс-советник добавил, что одним из приоритетов политики должно быть «уничтожение Приднестровья, искусственной сущности, полностью зависимой от России».