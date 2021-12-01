Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о договоренности с российским коллегой Владимиром Путиным посетить Крым. Об этом 30 ноября сообщило РИА Новости

Аксенов рассказал о «колоссальных возможностях» после визита Лукашенко в Крым © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Он заявил, что его поездка на полуостров вместе с Путиным будет означать признание Крыма российской территорией.

«Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым. У нас определенная договоренность с Путиным, что мы в Крыму побудем», — объяснил Лукашенко.

Начать свой визит он планирует с Севастополя. Губернатор города Михаил Развозжаев заявил, что белорусского лидера всегда ждут, с удовольствием покажут ему памятные исторические места, расскажут о реализации новых масштабных проектов, пообещал выйти в море из Балаклавы или от Графской пристани. Он добавил, что в Севастополе хорошо в любое время года.

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram написал, что крымчане будут рады видеть президента Белоруссии на своей земле, решение посетить полуостров соответствует духу братских отношений между двумя народами. Аксенов подчеркнул, что визит откроет «колоссальные возможности» в плане развития отношения Белоруссии и Крыма.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. При этом Белоруссия Крым российским не признавала. Ранее Лукашенко заявлял, что готов изменить свою позицию по полуострову только в том случае, если частью России Крым признают и российские олигархи. В России негативно оценили слова белорусского президента. Так, в Совфеде его высказывание посчитали неуместным, а в Крыму отметили, что белорусскому лидеру не удастся усидеть на двух стульях.