Ходжес полагает, что для ведения боевых действий с Москвой им потребуются сильная артиллерия, высокомобильные механизированные силы, способные быстро реагировать на российские удары с разных направлений.
«Несмотря на то что украинские солдаты в последние годы проявили большое мужество, самоотверженность и целеустремленность, они не готовы. В течение многих лет они участвовали лишь в позиционном конфликте в Донбассе», — резюмировал Ходжес.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Со своей стороны в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает. В России украинские заявления объясняют желанием получить большее финансирование и скрыть внутренние проблемы.