Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес 30 ноября предрек Украине поражение в случае войны с Россией. По его мнению, украинские войска не готовы к масштабному конфликту, пишет Gazeta.pl

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«Несмотря на то что украинские солдаты в последние годы проявили большое мужество, самоотверженность и целеустремленность, они не готовы. В течение многих лет они участвовали лишь в позиционном конфликте в Донбассе», — резюмировал Ходжес.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Со своей стороны в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает. В России украинские заявления объясняют желанием получить большее финансирование и скрыть внутренние проблемы.