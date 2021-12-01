Киев будет оценивать действия президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно Крыма, а не его слова, однако если Минск действительно признает полуостров российским, Украина будет действовать «по полной программе». Об этом сообщил 30 ноября глава МИД страны Дмитрий Кулеба, передает «Правда»

«Это не подходит». Суздальцев объяснил, как Лукашенко должен правильно признать Крым © president.gov.by

Ранее Лукашенко признал, что Крым стал российским после проведенного там в 2014 году референдума. По его словам, все понимали, что Крым де-факт российский. После референдума он «стал российским и де-юре».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. При этом Белоруссия Крым российским не признавала. Ранее Лукашенко заявлял, что готов изменить свою позицию по полуострову только в том случае, если частью России Крым признают и российские олигархи.