Директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью Украина.ру рассказал о подоплеке конфликта между главой Офиса президента (ОП) Украины Андреем Ермаком и украинским олигархом Ринатом Ахметовым

«Мощный человек»: Зеленский объяснил, почему не уволит Ермака © president.gov.ua Ринатом Ахметовым не президента Украины, а главы его Офиса Андрея Ермака, пояснил политолог.

«Первопричиной всего этого противостояния является патологическая жадность Андрея Борисовича Ермака в плане властных полномочий. Он хочет забрать себе максимальное количество рычагов влияния на все сферы жизни (экономика, бизнес)», — отметил Бондаренко.

По словам политолога, Ермак стал напоминать старуху из «Сказки о рыбаке и рыбке». Глава Офиса президента Украины уже дошел до той стадии, когда он хочет «быть владычицей морской», а всех остальных, включая Ахметова, хочет видеть у себя на посылках, рассказал Бондаренко.

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Ранее в интервью Украина.ру политолог Энрике Менендес назвал Ермака серым кардиналом Украины и отметил, что за два года глава ОП полностью зачистил политическое поле вокруг президента, устранил всех конкурентов на внутриполитической арене и превратился в самого влиятельного политика Украины на данный момент.