Офис президента Украины действует в интересах тотального контроля всех сфер жизнедеятельности, которые не имеют ничего общего с развитием государства. Такое мнение выразил директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью Украина.ру

«Люди, которые пришли к власти в 2019 году, постепенно оторвались от реальности. У них началось головокружение от успехов (хотя успехов как таковых и не было) и они решили, что они теперь хозяева жизни, и начали демонстрировать, кто в доме хозяин, не задумываясь о последствиях и о том, что будет со страной. Никакого плана развития страны у них нет», — заявил эксперт.

Также по его словам, на Украине начинается не очередная гражданская война, а политическое противостояние.

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Ранее политолог Руслан Бортник выразил мнение, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется покинуть страну в случае, если он проиграет на очередных выборах в 2024 году. Среди тех, чей бизнес или карьера подверглись испытаниям при Зеленском, есть злопамятные люди, в том числе контрабандисты и воры в законе, мести которых стоит опасаться Зеленскому, полагает эксперт.

Ранее Зеленский заявил, что не собирается бороться за власть. Кроме того он отметил, что назначение главы государства путем внесения изменений в Конституцию невозможно и это он не планирует. Однако в то же время прорабатывается вопрос проведения онлайн-выборов.