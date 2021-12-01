Президент Украины Владимир Зеленский однозначно затронет тему борьбы с олигархами и возможно сделает на этом упор во время своего ежегодного обращения в Верховной Раде, которое запланировано на 1 декабря. Такое мнение выразил директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью Украина.ру

В случае введения санкций, по словам эксперта, бизнесмен ответит ассиметрично. Как именно, Бондаренко затруднился предположить, но твердо отметил, что «переворот точно устраивать не будет».

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В среду, 1 декабря президент Зеленский выступит с ежегодным посланием в Раде. Также на 1 декабря планируются акции протеста в случае, если глава государства до этого времени не уволит главу своего офиса Андрея Ермака. Такое требование выдвинули участники марша «Не теряем достоинства. Защищаем свободу» в День достоинства и свободы 21 ноября.

Ранее Бондаренко также заявил, что Ахметов будет целенаправленно отвечать Зеленскому, даже если выясниться, что к якобы готовящемуся государственному перевороту 1 декабря он не имеет никакого отношения.