«Он будет обращать внимание на деолигархизацию. Это новая фишка, которую Зеленский сейчас пытается оседлать. Что касается заседания СНБО, то там будут пытаться применить санкции в отношении ближайшего окружения [Рината] Ахметова», — заявил Бондаренко.
В случае введения санкций, по словам эксперта, бизнесмен ответит ассиметрично. Как именно, Бондаренко затруднился предположить, но твердо отметил, что «переворот точно устраивать не будет».
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В среду, 1 декабря президент Зеленский выступит с ежегодным посланием в Раде. Также на 1 декабря планируются акции протеста в случае, если глава государства до этого времени не уволит главу своего офиса Андрея Ермака. Такое требование выдвинули участники марша «Не теряем достоинства. Защищаем свободу» в День достоинства и свободы 21 ноября.
Ранее Бондаренко также заявил, что Ахметов будет целенаправленно отвечать Зеленскому, даже если выясниться, что к якобы готовящемуся государственному перевороту 1 декабря он не имеет никакого отношения.