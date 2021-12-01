Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, признающий в России, выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Согласно документу, отменяются экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР и ЛНР и обратно. Отмечается, что указ будет действовать до политического урегулирования в Донбассе на основе Минских соглашений.
«Конечно, это все можно было бы закупать, но надо сказать, что с деньгами там сложно. Уровень жизни невысокий, в общем-то, пенсии очень небольшие. Поэтому эта поддержка очень важна, так как она снижает риски гуманитарных катастроф. В этом плане, конечно, указ очень нужен», — указал эксперт.
Суздальцев подчеркнул, что в первые месяцы в 2014-2015 году в Донбассе была бы просто катастрофа, если бы не было поддержки со стороны России в виде гуманитарных конвоев.
Дело в том, что в Донбассе живут не только граждане Украины, но и граждане России с российскими паспортами, и задача Москвы в том, чтобы они не чувствовали себя ущемленными, отделенными на острове в бушующем океане, заключил собеседник издания.
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