Экономика ЛНР и ДНР существует, она работает. Там выпускается продукция продовольственная и другая продукция хорошего качества. Но там не производится фармакология, оборудование для обеспечения больниц и товары для образовательной сферы. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Владимир Путин подписал указ, признающий в России, выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Согласно документу, отменяются экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР и ЛНР и обратно. Отмечается, что указ будет действовать до политического урегулирования в Донбассе на основе Минских соглашений.

«Конечно, это все можно было бы закупать, но надо сказать, что с деньгами там сложно. Уровень жизни невысокий, в общем-то, пенсии очень небольшие. Поэтому эта поддержка очень важна, так как она снижает риски гуманитарных катастроф. В этом плане, конечно, указ очень нужен», — указал эксперт.

Суздальцев подчеркнул, что в первые месяцы в 2014-2015 году в Донбассе была бы просто катастрофа, если бы не было поддержки со стороны России в виде гуманитарных конвоев.

Дело в том, что в Донбассе живут не только граждане Украины, но и граждане России с российскими паспортами, и задача Москвы в том, чтобы они не чувствовали себя ущемленными, отделенными на острове в бушующем океане, заключил собеседник издания.

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