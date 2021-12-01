«Если Зеленский проиграет президентские выборы, я думаю, что его ждет эмиграция… Понимаете, [Виктор] Янукович уехал не потому, что нарушал закон он и его команда. Он уехал потому, что он посадил [Юлию] Тимошенко, а за это его догнали. На личности перешло», — заявил эксперт.
Он отметил, что среди тех, чей бизнес или карьера подверглись испытаниям при Зеленском, есть злопамятные люди, в том числе контрабандисты и воры в законе.
Очередные выборы президента Украины в соответствии с конституцией страны и законом о выборах должны состояться 31 марта 2024 года. Очередные выборы депутатов Верховной Рады должны состояться 29 октября 2023 года.
Ранее Зеленский заявил, что не собирается бороться за власть. Кроме того он отметил, что назначение главы государства путем внесения изменений в конституцию невозможно и это он не планирует. Однако в то же время прорабатывается вопрос проведения онлайн-выборов.