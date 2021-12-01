Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется покинуть страну в случае, если он проиграет на очередных выборах в 2024 году. Такое предположение 30 ноября в эфире телеканала «Наш» высказал политолог Руслан Бортник

Погребинский объяснил, зачем Зеленскому «госпереворот» © скриншот видео Первый канал

Он отметил, что среди тех, чей бизнес или карьера подверглись испытаниям при Зеленском, есть злопамятные люди, в том числе контрабандисты и воры в законе.

Очередные выборы президента Украины в соответствии с конституцией страны и законом о выборах должны состояться 31 марта 2024 года. Очередные выборы депутатов Верховной Рады должны состояться 29 октября 2023 года.

Ранее Зеленский заявил, что не собирается бороться за власть. Кроме того он отметил, что назначение главы государства путем внесения изменений в конституцию невозможно и это он не планирует. Однако в то же время прорабатывается вопрос проведения онлайн-выборов.