Признание республик Донбасса надо проводить отдельным указом президента России, где четко сказано, что республики признаются как субъекты международного права. Такая ситуация была с признанием Абхазии и Осетии. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Владимир Путин подписал указ, признающий в России, выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Согласно документу, отменяются экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР и ЛНР и обратно. Отмечается, что указ будет действовать до политического урегулирования в Донбассе на основе Минских соглашений.

Эксперт напомнил, что когда Александр Лукашенко попытался пошутить по поводу Крыма, некоторые белорусские парламентарии заявили, что этого хватает, чтобы считать, что Белоруссия признала Крым в составе России, но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что должно быть конкретное отдельное заявление президента Лукашенко.

«Поэтому нельзя говорить, что указ Путина означает фактическое признание Донбасса. На самом деле, указ в большей степени носит гуманитарный характер. В преддверии зимы, которая обещает быть очень тяжелой, вопрос гуманитарной поддержки должен регулироваться», — подчеркнул Суздальцев.

Экономика ЛНР и ДНР существует и работает, но без поддержки России ей не обойтись, заключил собеседник издания.

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