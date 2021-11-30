Санкции против газопровода «Северный поток-2», которые требуют ввести представители Республиканской партии в Конгрессе США, навредят отношениям Вашингтона с Европой, а не России, сказал представитель администрации президента Джо Байдена изданию Politico на условиях анонимности

Ранее республиканцы не дали принять в ускоренном режиме оборонный бюджет США, где, по их мнению, не было достаточно жестких антироссийских мер.

«Мы видим, что некоторые члены Конгресса добиваются введения санкций, которые на самом деле не сдерживают Россию, а угрожают при этом трансатлантическому единству, чтобы набрать политические очки у себя дома», — цитирует Politico представителя Белого дома.

Новая атака на «Северный поток — 2»: cумели ли США выбрать в Германии свое правительство © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

При этом в Кремле не считают, что даже принятие этих санкций помешает сертификации и вводу в эксплуатацию «Северного потока-2».

Однако в немецком Бундестаге отмечают, что потакать требованиям ряда американских политиков остановить «Северный поток-2» нельзя.