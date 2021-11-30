Ранее республиканцы не дали принять в ускоренном режиме оборонный бюджет США, где, по их мнению, не было достаточно жестких антироссийских мер.
«Мы видим, что некоторые члены Конгресса добиваются введения санкций, которые на самом деле не сдерживают Россию, а угрожают при этом трансатлантическому единству, чтобы набрать политические очки у себя дома», — цитирует Politico представителя Белого дома.
Республиканцы требовали принять 18 поправок, которые среди прочего вводят дополнительные санкции в отношении «Северного потока-2».
При этом в Кремле не считают, что даже принятие этих санкций помешает сертификации и вводу в эксплуатацию «Северного потока-2».
Однако в немецком Бундестаге отмечают, что потакать требованиям ряда американских политиков остановить «Северный поток-2» нельзя.