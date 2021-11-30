В прошедшую пятницу, 26 ноября, Зеленский в ходе пресс-марафона заявил, что некие заговорщики планировали осуществить 1 декабря госпереворот. По его данным, за этим событием может стоять олигарх Ринат Ахметов, которого якобы пытаются втянуть в войну против действующей власти.
Один из пользователей в этой связи решил обыграть эмблему «Квартала 95».
Зеленський і переворот pic.twitter.com/qCMTPvWVIZ— Пороблено (@cgtr) November 28, 2021
«Завтра 1 декабря. Обнови "Дiю", запишись на путч», — сыронизировал другой пользователь, напомнив о приложении «Дiя», которое активно продвигает власть.
Завтра 1 грудня. Обнови Дію, запишись на путч.)) pic.twitter.com/voUTTQE8Jo
— Oleg Helgiv (@Helg40498291) November 30, 2021
Вспомнили в сети и о Петре Порошенко.
ПУТЧ ТАК ПУТЧ pic.twitter.com/SdIggngO6H— ЛЮДМИЛА МАЛІЦКА (@PzJMhlRYN6zH2zD) November 29, 2021
«Так, я не понял, завтра переворот будет или нет, господа?», — написал один из пользователей.
Так я не зрозумів: завтра путч буде чи ні, пане @ZelenskyyUa? pic.twitter.com/sItd0x5UMo— Часопис пана Зіновія 🌻🌻🌻 (@Chasopic) November 30, 2021
Также в интернете уже примерили на Рината Ахметова образ Аугусто Пиночета.
Переворот 😂 pic.twitter.com/s1yley9SXz— Дурдом (@durdominua) November 28, 2021
В среду, 1 декабря, Владимир Зеленский выступит с посланием в Верховной Раде. В этот же день в Киеве могут начаться акции протеста, так как именно в этот день заканчивается срок ультиматума националистов, которые требуют от главы государства уволить руководителя Офиса президента Андрея Ермака, которого они подозревают в работе на Россию.