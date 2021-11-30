Пользователи сети публикуют смешные картинки, обыгрывая тему государственного переворота 1 декабря, о котором ранее предупредил президент Украины Владимир Зеленский

В прошедшую пятницу, 26 ноября, Зеленский в ходе пресс-марафона заявил, что некие заговорщики планировали осуществить 1 декабря госпереворот. По его данным, за этим событием может стоять олигарх Ринат Ахметов, которого якобы пытаются втянуть в войну против действующей власти.

Один из пользователей в этой связи решил обыграть эмблему «Квартала 95».

​«Завтра 1 декабря. Обнови "Дiю", запишись на путч», — сыронизировал другой пользователь, напомнив о приложении «Дiя», которое активно продвигает власть.

Завтра 1 грудня. Обнови Дію, запишись на путч.)) pic.twitter.com/voUTTQE8Jo — Oleg Helgiv (@Helg40498291) November 30, 2021

​Вспомнили в сети и о Петре Порошенко.

ПУТЧ ТАК ПУТЧ pic.twitter.com/SdIggngO6H — ЛЮДМИЛА МАЛІЦКА (@PzJMhlRYN6zH2zD) November 29, 2021

​​«Так, я не понял, завтра переворот будет или нет, господа?», — написал один из пользователей.

Так я не зрозумів: завтра путч буде чи ні, пане @ZelenskyyUa? pic.twitter.com/sItd0x5UMo — Часопис пана Зіновія 🌻🌻🌻 (@Chasopic) November 30, 2021

​Также в интернете уже примерили на Рината Ахметова образ Аугусто Пиночета.

​В среду, 1 декабря, Владимир Зеленский выступит с посланием в Верховной Раде. В этот же день в Киеве могут начаться акции протеста, так как именно в этот день заканчивается срок ультиматума националистов, которые требуют от главы государства уволить руководителя Офиса президента Андрея Ермака, которого они подозревают в работе на Россию.