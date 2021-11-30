«Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет 7-10, а в случае размещения гиперзукового оружия — 5 минут. (…) А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает», — заявил президент РФ.
Путин отметил, что российские специалисты разработали гиперзвуковое оружие, которое скоро поступит на вооружение ВМФ России.
Однако президент РФ выразил надежду, что у властей Украины чувство здравого смысла и ответственности за свою страну и за мировое сообщество «все-таки будет преобладать».
Что касается заявлений Киева и США об «угрозе вторжения» России на Украину, Путин призвал Киев наладить отношения с Россией и стремиться учитывать интересы в области безопасности всех участников международной деятельности. Тогда, по его словам, «никаких угроз никто не будет испытывать».
Российский президент отметил, что Россия также испытывает определенные озабоченности в связи с тем, что возле ее границ проводятся крупномасштабные учения, в том числе незапланированные, как это было совсем недавно в Черном море.