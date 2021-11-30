Депутаты Верховной Рады с третьей попытки и рекордными 12 тысячами поправок за полгода приняли скандальный законопроект, которым предлагалось повысить налоги для бизнеса. Трансляцию заседания парламента 30 ноября вел телеканал «Рада»

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В начале июля Рада приняла за основу проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений». Минфин рассчитывает повысить доходы госбюджета на сумму около 50 млрд гривен (около 120 млрд рублей) ежегодно.

В частности, предлагается провести индексацию отдельных налоговых ставок, таких как плата за использование воды, лесов и экологический налог, а также повысить ренту на добычу руды. Рада снимала законопроект с рассмотрения во втором чтении в сентября, а позже в начале ноября.