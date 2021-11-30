Президент РФ Владимир Путин пообещал симметричный ответ, если у Украины появятся ударные комплексы, которые будут иметь подлетное время до Москвы в несколько минут. Слова главы государства прозвучали 30 ноября на инвестиционном форуме «Россия зовет!». Трансляцию вел телеканал «Россия 24»

Путин отметил, что Россия будет вынуждена реагировать, если на Украине появятся ударные комплексы, подлетное время которых до столицы РФ будет составлять 5-10 минут. Золотарёв рассказал, появится ли на Украине свой Путин © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

«Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. Представляете? А мы можем это сделать уже сейчас», — сказал российский президент.

В этой связи он заявил, что в начале следующего года на вооружение Военно-морского флота будет поставлена новая морская гиперзвуковая ракета.

«Мы сейчас испытали успешно, и с начала года у нас будет на вооружении уже новая гиперзвуковая ракета морского базирования. Девять махов. Подлетное время будет для тех, кто отдает приказы, тоже пять минут», — подчеркнул Путин.