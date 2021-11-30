Путин отметил, что Россия будет вынуждена реагировать, если на Украине появятся ударные комплексы, подлетное время которых до столицы РФ будет составлять 5-10 минут.
«Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. Представляете? А мы можем это сделать уже сейчас», — сказал российский президент.
В этой связи он заявил, что в начале следующего года на вооружение Военно-морского флота будет поставлена новая морская гиперзвуковая ракета.
«Мы сейчас испытали успешно, и с начала года у нас будет на вооружении уже новая гиперзвуковая ракета морского базирования. Девять махов. Подлетное время будет для тех, кто отдает приказы, тоже пять минут», — подчеркнул Путин.