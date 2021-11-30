Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что власти Украины не пойдут по пути экс-президента Грузии Михаила Саакашвили образца 2008 года. Об этом он сказал 30 ноября на пресс-конференции в Москве, передает Интерфакс

«Завершу тем, что выражу надежду, что даже нынешний киевский режим не пойдет по пути [экс-президента Грузии] Михаила Саакашвили образца августа 2008 года», — сказал Лавров.

Запад придумал, кого обвинить в случае нападения Киева на Донбасс — СВР © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Ранее западные СМИ стали заявлять об «угрозе вторжения» России на Украину. Киев призвал страны НАТО поставлять Украине больше оружия.

В Кремле отметили, что США подталкивают Украину к силовому решению конфликта в Донбассе.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия ввела войска в Южную Осетию. Российские военные вмешались в конфликт. Они защитили мирное население и российских миротворцев в регионе и не допустили захвата республики.

В ходе пятидневной войны погибли более тысячи человек, в том числе 72 военнослужащих РФ.

26 августа 2008 года Россия признала независимость бывших грузинских автономий Южной Осетии и Абхазии.