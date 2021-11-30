«Завершу тем, что выражу надежду, что даже нынешний киевский режим не пойдет по пути [экс-президента Грузии] Михаила Саакашвили образца августа 2008 года», — сказал Лавров.
Глава МИД РФ отметил, что «Запад не первый год провоцирует Украину и не только на антироссийские действия».
Ранее западные СМИ стали заявлять об «угрозе вторжения» России на Украину. Киев призвал страны НАТО поставлять Украине больше оружия.
В Кремле отметили, что США подталкивают Украину к силовому решению конфликта в Донбассе.
В ночь на 8 августа 2008 года Грузия ввела войска в Южную Осетию. Российские военные вмешались в конфликт. Они защитили мирное население и российских миротворцев в регионе и не допустили захвата республики.
В ходе пятидневной войны погибли более тысячи человек, в том числе 72 военнослужащих РФ.
26 августа 2008 года Россия признала независимость бывших грузинских автономий Южной Осетии и Абхазии.