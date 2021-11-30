Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перепись населения в стране проведут при сотрудничестве с американской технологической компанией Apple. Об этом 30 ноября президент написал в Twitter

Романенко пояснил, почему власть не хочет проводить перепись населения © Facebook, Юрий Романенко

Президент также сообщил, что 30 ноября был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством цифровой трансформации и Apple.

Официальная перепись населения должна состояться в 2023 году. В последний раз ее проводили еще в 2001 году.

Ранее украинский Институт демографии сообщал, что перепись населения Украины будет невозможна еще 5-10 лет из-за технической недостаточности. Также отмечалось, что к 2050 году на Украине население сократится до 35 млн человек.