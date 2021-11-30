«Горжусь тем, что Украина станет второй страной в мире (после США — ред.), которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple», — заявил он.
Президент также сообщил, что 30 ноября был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством цифровой трансформации и Apple.
Официальная перепись населения должна состояться в 2023 году. В последний раз ее проводили еще в 2001 году.
Ранее украинский Институт демографии сообщал, что перепись населения Украины будет невозможна еще 5-10 лет из-за технической недостаточности. Также отмечалось, что к 2050 году на Украине население сократится до 35 млн человек.