Информация о тысяче гривен за участие в госперевороте, который планируется на 1 декабря, поступила от правоохранителей. Об этом 30 ноября рассказал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко на брифинге в Раде, который транслировали украинские телеканалы

«Стоит ли готовиться вам (журналистам. — Ред.) или всем? Я бы советовал вам приезжать пораньше. Потому что в рамках переворота могут быть заблокированы просто проходы. Ну да, есть такое мнение. Хотя, когда людей собирают в регионах по тысяче гривен в день — это как-то на переворот меньше похоже. Если уж люди не хотят в перевороте участвовать бесплатно — это вопрос к «переворачивателям». Хотя, ну сейчас погода очень плохая, может, нужно и тысячу давать, чтобы люди так смогли», — заявил он.

Зеленский рассказал, что будет делать 1 декабря, если начнется Майдан © скриншот видео Офіс Президента України

В День достоинства и свободы 21 ноября 2021 года, который был посвящен восьмой годовщине начала так называемого «евромайдана», состоялся марш «Не теряем достоинства. Защищаем свободу». Участники протеста развернули на Майдане огромный баннер с изображением Владимира Зеленского и руководителя его Офиса (ОПУ) Андрея Ермака с надписью «Их ложь унижает. Защитим наше достоинство».

В ультимативной форме они потребовали уволить Ермака в течение десяти дней. Иначе пообещали провести на Майдане бессрочную акцию протеста с 1 декабря.