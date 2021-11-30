В понедельник, 29 ноября, пресс-служба СБУ обнародовала заявление о подготовке «отдельными лицами» переворота и захвата власти на Украине. В СБУ пообещали подробнее рассказать о якобы готовящемся перевороте позже.
«Информация обнародуется тогда, когда у нас будет разрешение следователей на ее разглашение», — заявил Дехтяренко.
В украинском сегменте соцсетей пользователи прежде всего обратили внимание на харизматичную внешность спикера СБУ.
«Даже я захотел, чтобы он арестовал меня за госпереворот», — написал Бунецкий.
«А кто это? Он женат?», «Наш Бонд 007», «Самой понтовой госслужбе положен самый понтовый пресс-секретарь», «Мы его уже выбрали на следующий сезон проекта СТБ "Холостяк"», «Можно записаться в инициативную группу "Первое декабря"», — откликнулись в соцсети.
Дехтяренко поблагодарил за хвалебные комментарии и сказал, что «просто делает свою работу».
Во время пресс-марафона 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что госпереворот на Украине может быть осуществлен 1 или 2 декабря.