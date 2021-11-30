Комментируя заявление западных стран ведомство подчеркивает, что «действия России носят сугубо оборонительный характер».
«В последнее время наблюдаем существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Участились заходы боевых кораблей с ракетным оружием на борту, пролеты американской стратавиации, проводятся крупномасштабные учения, в том числе внеплановые. <…> Практически каждую неделю наши средства объективного контроля фиксируют более 50 самолетов-разведчиков и беспилотников, курсирующих вдоль наших границ», — отметили в диппредставительстве.
Заявления о «российской угрозе» периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.