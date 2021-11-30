Москва не провоцирует эскалацию ситуации на границе с Украиной. Об этом говорится 30 ноября на сайте российского Министерства иностранных дел (МИД) в ответ на публикацию НАТО «Мифы об отношениях России и альянса»

Косачев: «Российская агрессия» стала национальной идеей постмайданной Украины © president.gov.ua

«В последнее время наблюдаем существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Участились заходы боевых кораблей с ракетным оружием на борту, пролеты американской стратавиации, проводятся крупномасштабные учения, в том числе внеплановые. <…> Практически каждую неделю наши средства объективного контроля фиксируют более 50 самолетов-разведчиков и беспилотников, курсирующих вдоль наших границ», — отметили в диппредставительстве.

Заявления о «российской угрозе» периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.