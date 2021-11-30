Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак пришел на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном срыве спецоперации по задержанию членов «ЧВК Вагнера». Об этом 20 ноября сам Ермак написал на своей странице в Facebook

«Как законопослушный гражданин сегодня в 8:30 (9:30 мск — ред.) посетил Государственное бюро расследований. Дал показания по делу "вагнеровцев". Сообщил всю известную мне информацию», — проинформировал Ермак. Зеленский и Ермак ни при чем: в Раде озвучили свой отчет по «вагнеровцам» © 24tv.ua

Также он заявил, что «не считает нужным делать из этого шоу, поэтому камеры не звал».

В День достоинства и свободы 21 ноября 2021 года, который был посвящен 8-й годовщине начала Евромайдана, состоялся марш «Не теряем достоинства. Защищаем свободу». Участники акции развернули на Майдане огромный баннер с изображением Владимира Зеленского и Андрея Ермака с надписью «Их ложь унижает. Защитим наше достоинство».

В ультимативной форме они потребовали уволить Ермака в течение десяти дней. Иначе пообещали провести на Майдане бессрочную акцию протеста с 1 декабря.

Американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники ранее сообщил, что задержанные в Белоруссии в марте прошлого года 33 мужчины, якобы являвшиеся членами «ЧВК Вагнера», стали целью тщательно продуманной спецоперации со стороны Украины при поддержке США.

Издания The Insider *и Bellingcat со ссылкой на экс-сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины написали, что президент Украины Владимир Зеленский лично дал одобрение на операцию против 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на украинскую территорию и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. В материале говорится, что операция предусматривала фальшивое предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета.

Также издания отметили со ссылкой на «бывших оперативников», что когда 23 июля 2020 года они прибыли в Офис президента, чтобы представить финальный доклад о предстоящей спецоперации, Зеленский был занят, и их перенаправили на встречу с руководителем его офиса Андреем Ермаком. Тогда стало известно, что Офис президента просит отложить операцию, говорится в материале.

Бывший депутат Рады и экс-глава Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль заявил, что Ермак якобы является «кротом» и агентом спецслужб Российской Федерации, и работает под позывным «Тимофеев».