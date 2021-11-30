Продление договора о транзите газа с Киевом после 2024 года должно быть экономически целесообразно. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 ноября, передает РИА Новости

Все так плохо? Землянский рассказал, что на самом деле происходит с украинской ГТС © Facebook/Валентин Землянский

«Я хочу лишь напомнить заявление президента [Владимира] Путина о том, что для того, чтобы что-то транзитировать, нужно это продать, нужно иметь конечных покупателей в Европе, для кого будет осуществляться этот транзит в итоге», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он подчеркнул, что сначала газ нужно продать, вопрос транзита уже вторичный.

По контракту 2019 года Россия в 2021-2024 годах должна прокачивать по ГТС Украины 40 млрд куб. м газа ежегодно.

Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что хочет помешать запуску газопровода «Северный поток-2» на полную мощность. он сказал, что у Украины «есть видение, как бороться дальше».

Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) сообщило, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG, начатую в сентябре. оператор должен провести регистрацию своего германского филиала, которому будут переданы полномочия по управлению расположенной в ФРГ частью «Северного потока-2».