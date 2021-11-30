Двери для переговоров по деэскалации на Украине остаются открытыми для России. Об этом 30 ноября заявил временно исполняющий обязанности главы министерства иностранных дел (МИД) ФРГ Хайко Маас, передает РИА Новости

В РФ сочли позитивным сигналом обращение ФРГ к США по поводу «Северного потока — 2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Он добавил, что стороны переговоров намерены направить сигнал властям РФ о том, что «НАТО неуклонно поддерживает Украину, ее независимость, территориальная целостность и суверенитет не подлежат обсуждению».

Министры иностранных дел стран НАТО соберутся 30 ноября и 1 декабря в Риге, чтобы обсудить «угрозы» со стороны России, миграционный кризис у границ Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией, а также другие современные вызовы и новую стратегическую концепцию альянса. Как заявил накануне встречи генсек Йенс Столтенберг, среди угроз в сфере безопасности особое беспокойство союзников вызывает «необычное» усиление военной активности России у границ с Украиной.

Киев и западные государства в последнее время неоднократно обвиняли Москву в «агрессивных действиях» у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ, в свою очередь, отметил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

Россия также неоднократно заявляла, что заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.