«Как на нашей встрече министров иностранных дел стран НАТО сегодня в Риге, так и на предстоящем Совете министров ОБСЕ в Стокгольме, ситуация в Украине и вокруг нее будет самой важной темой наших переговоров и дискуссий в свете последних событий», — сказал Маас.
Он добавил, что стороны переговоров намерены направить сигнал властям РФ о том, что «НАТО неуклонно поддерживает Украину, ее независимость, территориальная целостность и суверенитет не подлежат обсуждению».
Министры иностранных дел стран НАТО соберутся 30 ноября и 1 декабря в Риге, чтобы обсудить «угрозы» со стороны России, миграционный кризис у границ Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией, а также другие современные вызовы и новую стратегическую концепцию альянса. Как заявил накануне встречи генсек Йенс Столтенберг, среди угроз в сфере безопасности особое беспокойство союзников вызывает «необычное» усиление военной активности России у границ с Украиной.
Киев и западные государства в последнее время неоднократно обвиняли Москву в «агрессивных действиях» у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ, в свою очередь, отметил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия также неоднократно заявляла, что заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.