Украинский телеведущий Владимир Остапчук 29 ноября попросил у аудитории прощения за неуместные сторис в Instagram с блогерской вечеринки во Львове в день памяти жертв голодомора

Эротическая вечеринка с элементами БДСМ по случаю дня рождения украинского блогера-миллионника Александра Залиско вызвала скандал в соцсетях. Мероприятие совпало с годовщиной голодомора.

Ранее Остапчук выложил в сторис фото с вечеринки, с радостными блогерами, изысканными блюдами и фривольно одетыми стриптизершами. Он подписал снимок «Голодная туса».

«Никоим образом мои сториз не имели отношения ко Дню памяти. Я понимаю, что это меня не оправдывает и порой секундное недумание может иметь непоправимые последствия. Я не могу вернуться в прошлую субботу и изменить свой поступок, но я могу извиниться за него. Как всегда почитаю и уважаю День памяти жертв Голодомора», — написал Остапчук.

В комментариях ведущий добавил, что оба его дедушки умерли от голода.

«Голодная туса»: во Львове закатили эротическую вечеринку в день памяти жертв голодомора © natalilytvyn/Instagram

«От коммента "Голодная туса" просто кровь стынет», «Жалко, что вы решили извиниться только спустя два дня», «Мне кажется твои извинения это лишнее, наша вечно скорбящая нация уже перебарщивает и извиняться реально не за что», «Лучше бы обратили свое скотское внимание на то что дедушка прямо во время церемонии с памятника хлеб и яблоки кушал от голода! А не на то что и кто снимает в сторис!» — высказались подписчики.

В отношении организатора вечеринки Залиско полиция Львова полиция составила протокол из-за нарушения карантинных мер. Ему придется заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен (46,7 тысяч рублей).