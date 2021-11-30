Эротическая вечеринка с элементами БДСМ по случаю дня рождения украинского блогера-миллионника Александра Залиско вызвала скандал в соцсетях. Мероприятие совпало с годовщиной голодомора.
Ранее Остапчук выложил в сторис фото с вечеринки, с радостными блогерами, изысканными блюдами и фривольно одетыми стриптизершами. Он подписал снимок «Голодная туса».
«Никоим образом мои сториз не имели отношения ко Дню памяти. Я понимаю, что это меня не оправдывает и порой секундное недумание может иметь непоправимые последствия. Я не могу вернуться в прошлую субботу и изменить свой поступок, но я могу извиниться за него. Как всегда почитаю и уважаю День памяти жертв Голодомора», — написал Остапчук.
В комментариях ведущий добавил, что оба его дедушки умерли от голода.
При этом не все комментаторы однозначно одобрили извинения. Некоторые посчитали, что для извинений уже слишком поздно, другие отметили, что поучать окружающих, в какие дни можно или нельзя веселиться, — лицемерие и ханжество.
«От коммента "Голодная туса" просто кровь стынет», «Жалко, что вы решили извиниться только спустя два дня», «Мне кажется твои извинения это лишнее, наша вечно скорбящая нация уже перебарщивает и извиняться реально не за что», «Лучше бы обратили свое скотское внимание на то что дедушка прямо во время церемонии с памятника хлеб и яблоки кушал от голода! А не на то что и кто снимает в сторис!» — высказались подписчики.
В отношении организатора вечеринки Залиско полиция Львова полиция составила протокол из-за нарушения карантинных мер. Ему придется заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен (46,7 тысяч рублей).