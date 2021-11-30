В Европе не считают, что Украина может превратиться в цивилизованного предсказуемого партнера. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ 30 ноября

В комментарии СВР отмечается, что США и Великобритания попытались возложить на Евросоюз обязанности по сохранению жизнеспособности экономики Украины. При этом Европа вынуждена решать проблемы Украины в условиях беспрецедентной коррупции, ветшания энергетической инфраструктуры и роста цен на энергоносители.

Меркель рассказала, зачем Германии украинская ГТС при работающем «Северном потоке-2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«В государствах ЕС, которые сами сталкиваются с острыми проблемами, не хотят кормить коррумпированную украинскую власть. В Европе на сегодняшний день не усматривают перспектив превращения Украины в цивилизованного предсказуемого партнера», — говорится в заявлении СВР.

В заявлении также указывается, что дипломаты стран ЕС в замешательстве, поскольку осознают, что «американцы и британцы искусственно раздувают истерию, дабы представить Россию виновницей всех бед, если киевские авантюристы нападут на Донбасс».

Киев настаивает на продолжении использования своей газотранспортной системы и сохранении положения транзитера газа в ЕС, поэтому выступает за санкции против российского газопровода «Северный поток — 2».