Депутаты Верховной Рады приняли промежуточный отчет временной следственной комиссии по расследованию всех обстоятельств операции по задержанию членов «ЧВК «Вагнера». Трансляцию заседания 30 ноября вел телеканал «Рада»

За решение проголосовал 251 депутат. Документ будет направлен в Офис генпрокурора, Службу безопасности Украины и Госбюро расследований страны.

Ранее глава временной следственной комиссии по расследованию срыва спецоперации по задержанию членов «ЧВК Вагнера» Марьяна Безуглая обнародовала промежуточный отчет, в котором сообщается, что подтверждения утечки информации не найдены.

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Издания The Insider *и Bellingcat со ссылкой на экс-сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины написали, что президент Украины Владимир Зеленский лично дал одобрение на операцию против 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на украинскую территорию и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. В материале говорится, что операция предусматривала фальшивое предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета.

Также издания отметили со ссылкой на «бывших оперативников», что когда 23 июля 2020 года они прибыли в Офис президента, чтобы представить финальный доклад о предстоящей спецоперации, Зеленский был занят, и их перенаправили на встречу с руководителем его офиса Андреем Ермаком. Тогда стало известно, что Офис президента просит отложить операцию, говорится в материале.

*СМИ, выполняющие функции иностранного агента