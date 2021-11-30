За решение проголосовал 251 депутат. Документ будет направлен в Офис генпрокурора, Службу безопасности Украины и Госбюро расследований страны.
Ранее глава временной следственной комиссии по расследованию срыва спецоперации по задержанию членов «ЧВК Вагнера» Марьяна Безуглая обнародовала промежуточный отчет, в котором сообщается, что подтверждения утечки информации не найдены.
Американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что задержанные в Белоруссии в марте прошлого года 33 мужчины, якобы являвшиеся членами «ЧВК Вагнера», стали целью тщательно продуманной спецоперации со стороны Украины при поддержке США.
Издания The Insider *и Bellingcat со ссылкой на экс-сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины написали, что президент Украины Владимир Зеленский лично дал одобрение на операцию против 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на украинскую территорию и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. В материале говорится, что операция предусматривала фальшивое предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета.
Также издания отметили со ссылкой на «бывших оперативников», что когда 23 июля 2020 года они прибыли в Офис президента, чтобы представить финальный доклад о предстоящей спецоперации, Зеленский был занят, и их перенаправили на встречу с руководителем его офиса Андреем Ермаком. Тогда стало известно, что Офис президента просит отложить операцию, говорится в материале.
*СМИ, выполняющие функции иностранного агента