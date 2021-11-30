Депутат Верховной Рады Роман Соха с трибуны парламента заявил о выходе из фракции «Слуга народа», после того, как ранее вошел в состав межфракционного объединения экс-спикера Дмитрия Разумкова «Разумная политика». Трансляцию заседания 30 ноября вел парламентский телеканал

«Я принял тяжелое, но справедливое решение я выхожу из фракции "Слуга народа"», — сказал Соха, обвинив президента Украины Владимира Зеленского в невыполнении обещаний относительно новых лиц во власти.

По его словам, последней каплей стало назначение экс-директора «Запорожстали» Ростислава Шурмы на должность заместителя главы Офиса президента.

В 2019 году Соха был избран в парламент по мажоритарному округу в Запорожье. Он стал первым, кто заявил о выходе из фракции «Слуги народа» публично. Раньше из фракции партии власти только исключали.

Шуляк не поможет «Слуге народа» спасти рейтинг Зеленского - социолог © Facebook, Olena Shuliak

«Вот такая, мне кажется, неразумная политика», заявил Зеленский.

Украинские СМИ сделали отсылку слов президента к Разумкову, его межфракционному объединению «Разумная политика» и олигарху Ринату Ахметову, на телеканале которого Разумков выступает с критикой главы государства.