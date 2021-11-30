«Я принял тяжелое, но справедливое решение я выхожу из фракции "Слуга народа"», — сказал Соха, обвинив президента Украины Владимира Зеленского в невыполнении обещаний относительно новых лиц во власти.
По его словам, последней каплей стало назначение экс-директора «Запорожстали» Ростислава Шурмы на должность заместителя главы Офиса президента.
В 2019 году Соха был избран в парламент по мажоритарному округу в Запорожье. Он стал первым, кто заявил о выходе из фракции «Слуги народа» публично. Раньше из фракции партии власти только исключали.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что олигархи покупают депутатов, которые лоббируют их интересы, а также правоохранителей, которые это не замечают, и судей, которые все прощают. Свои медиа, по мнению президента, олигархи превращают в артиллерию против государства и конкурентов.
«Вот такая, мне кажется, неразумная политика», заявил Зеленский.
Украинские СМИ сделали отсылку слов президента к Разумкову, его межфракционному объединению «Разумная политика» и олигарху Ринату Ахметову, на телеканале которого Разумков выступает с критикой главы государства.