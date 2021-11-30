Декабрь будет спокойнее, чем ноябрь, но и в последний месяц года к определенным делам нужно подходить с осторожностью. Об этом 29 ноября заявил украинский астролог Влад Росс, передает «Главред»

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«Единственный сложный аспект — жесткий квадрат Урана и Сатурна 24 декабря. Поэтому 23-25 декабря лучше воздержаться от путешествий самолетами, поскольку возможны авиакатастрофы, а также поездок на дальние расстояния. По сути, это единственный катастрофический период месяца, но он будет непродолжительным», — сказал Росс.

Он добавил, что в первой половине месяца у людей может возникнуть огромное желание много общаться, ездить, менять обстановку, узнавать что-то новое. Однако в эти дни есть риск сказать что-то лишнее или получить множество ненужной информации. В этот период важно дозировать информацию, которую доносите, обдумывать каждое слово, особенно если общаетесь на серьезные темы или проводите переговоры.

«Лучше в первую половину месяца не быть слишком оптимистичными, не доверять малознакомым людям, особенно 7 декабря. Вообще, 6-8 декабря лучше ничего никому не обещать, пока не будете точно уверены, что сможете выполнить обещания. Также не верьте в эти дни тем, кто обещает быстрое обогащение», — заверил эксперт по звездам.

Он отметил, что во второй половине месяца, когда Меркурий войдет в Козерог, разговоры и общение в основном будут вестись на важные и серьезные темы. На этот период стоит назначать значимые переговоры, связанные с карьерой, работой и профессиональной деятельностью.

Период с 13 по 19 декабря он назвал самым многообещающим для любых бизнес-дел и проектов. Также, по мнению астролога, при вхождении Меркурия в Козерога хорошо начинать строительство.

По словам Росса, в финансовых делах в декабре, возможно, придется пройти некоторые испытания, ведь Венера, связанная с деньгами, с 19 декабря будет в ретроградном движении. А 15-19 декабря можно даже назвать самым страшным временем, поскольку Венера будет статичной. К слову, поэтому в эти даты нельзя ни красить волосы, ни стричься, ни делать пластические операции, тем более, на груди — ни одна подобная процедура не пойдет в прок, предупредил он.

При ретроградном движении Венеры делать какие-либо покупки противопоказано. А в дни статичной Венеры лучше вообще сесть на жесткую диету, оставив пустым холодильник и воздержавшись от любых трат, тем более, крупных.

Астролог посоветовал купить всем подарки на Новый год до 15 декабря, потому что подарки, купленные позже, не принесут удачу: «купите телевизор — он сломается, купите гаджет — он обязательно потеряется».

Эксперт рекомендовал в декабре: задумываться о смысле жизни; читать, смотреть и узнавать новое; развлекаться и быть легкими на подъем; уезжать, эмигрировать; путешествовать, планировать важные поездки и бизнес-туры; подводить итоги, анализировать прошлый опыт; разумно подходить к тратам, а после 20-го числа лучше максимально экономить; пересматривать старые отношения и партнерские договоренности.

Росс не рекомендует в последнем месяце года: сожалеть о прошлом или грустить о том, что из вашей жизни ушло безвозвратно; пытаться объять необъятное и много обещать; возвращать возлюбленных, если при этом вы не можете что-то изменить (например, место проживания); регистрировать браки и заключать важные партнерские соглашения, особенно в третьей декаде месяца.