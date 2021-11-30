Пересмотр программы Международного валютного фонда (МВФ) для Украины в июне может осложниться из-за рисков несвоевременного или неполного выполнения нескольких критических обязательств Украины. Об этом говорится в финансовом еженедельнике группы ICU

Аналитики группы ICU отмечают, что в марте ожидается «относительно безболезненный» второй пересмотр программы МВФ для Украины.

«Однако пересмотр в июне может быть сложнее, поскольку остаются риски несвоевременного и/или неполного выполнения нескольких критических обязательств Украины, в частности устранение предельных тарифов на газ для населения… Если Украина будет оставаться четко в рамках программы, то правительство вряд ли будет иметь значительные вызовы с финансированием дефицита бюджета и рефинансированием долгов в 2022 году», — говорится в отчете.

В МВФ оценили нежелание Украины возвращать долг России © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Обязательства Украины для получения новых траншей от МВФ включают лучший контроль налоговой системы, сокращение неработающих кредитов, внедрение реформы государственных банков, решение вопроса неплатежеспособности Фонда гарантирования вкладов.

Кроме того, Киев обязался перед МВФ повысить тарифы на газ для населения, пересмотреть тарифы на отопление, повысить штрафы за неоплату коммунальных услуг и не повышать минимальную зарплату более чем на 2% выше уровня инфляции.