Предпосылки для роспуска могут появиться, если оформится распад монобольшинства в лице фракции «Слуга народа» в Раде. Об этом 30 ноября политолог, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев рассказал в своей колонке издания «Главред»

По его словам, такой ход событий не стоит исключать, учитывая нарастающий конфликт Офиса президента с самым богатым и крупнейшим бизнесменом Украины Ринатом Ахметовым. В случае если стороны попытаются пойти по пути повышения ставок, то потенциально монобольшинство будут «шатать».

«Нужно ли это команде президента сейчас, я не уверен, поскольку в нынешней ситуации новые выборы в Раду не обеспечат президенту даже того количества депутатов, ориентированных на Зеленского, которые есть у него сейчас… В случае досрочных выборов «Слуга народа» сможет рассчитывать лишь на 100, максимум — 120 депутатов (сейчас около 170-180)», — заявил эксперт.

Зеленский слаб, но остается. И теперь с ним легко договариваться © president.gov.ua

В целом вопрос досрочных выборов в дальнейшем будет зависеть от того, трансформируются ли экономические, энергетические проблемы в политический кризис в течение двух месяцев.

Во время пресс-марафона в пятницу президент Владимир Зеленский заявил, что пока не собирается распускать парламент, поскольку для этого не видит оснований.