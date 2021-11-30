Украинский фотограф Ян Доброносов 29 ноября разместил в Facebook снимки главы «Батькивщины» Юлии Тимошенко в новом образе в Верховной Раде, в соцсети оставили и одобрительные, и негативные комментарии

Деньги из воздуха. Как Порошенко и Тимошенко зарабатывают на Украине © tov-tob.livejournal.com

Пользователи соцсети разделились в оценках нового наряда Тимошенко.

«Одно слово — буржуйка», «У кого были проблемы с позвоночником, не может себе позволить носить такие каблуки», «А где ж коляска инвалидная? Или наша медицина творит чудеса?», «Хотелось бы на вас посмотреть в 60 на таких каблуках», «Баба Юля лучшая», «Леди Ю — икона стиля и безупречного вкуса», «Пора на пенсию», — заявили они.

Тимошенко всегда появляется в парламенте Украины в подчеркнуто женственных деловых образах и в обуви на каблуках. В 2014 году, после заключения в СИЗО, политик жаловалась на проблемы со спиной и говорила, что не может самостоятельно передвигаться, потому пользовалась инвалидной коляской, но и тогда надевала каблуки.