Тимошенко появилась в парламенте в черном костюме с юбкой и в черном пальто Dolce&Gabbana c золотыми пуговицами и отделкой стразами на воротнике. Образ дополнили замшевые сапоги на высоких каблуках.
Пользователи соцсети разделились в оценках нового наряда Тимошенко.
«Одно слово — буржуйка», «У кого были проблемы с позвоночником, не может себе позволить носить такие каблуки», «А где ж коляска инвалидная? Или наша медицина творит чудеса?», «Хотелось бы на вас посмотреть в 60 на таких каблуках», «Баба Юля лучшая», «Леди Ю — икона стиля и безупречного вкуса», «Пора на пенсию», — заявили они.
Тимошенко всегда появляется в парламенте Украины в подчеркнуто женственных деловых образах и в обуви на каблуках. В 2014 году, после заключения в СИЗО, политик жаловалась на проблемы со спиной и говорила, что не может самостоятельно передвигаться, потому пользовалась инвалидной коляской, но и тогда надевала каблуки.