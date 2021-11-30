Ученик одной из школ Луцка Волынской области сорвал с доски флаг Украины и бросил его на пол. Видеозапись, снятая его приятелем, попала в сеть, передает 29 ноября politnavigator.net

Украинский школьник избил учительницу из-за телефона © nashemisto.dp.ua

«Как будет видео с извинениями, позовете меня», «Надеюсь, этот парень когда-нибудь попадет ко мне во взвод», «Да что же это за дети теперь растут?», «Пусть выйдет на центральную площадь города и посмотрит в глаза тем, кто погиб за Украину», — написали пользователи в комментариях под видеозаписью.

Местные СМИ заверили, что инцидент произошел в Луцкой СОШ №15. Однако позже директор департамента образования Луцкого городского совета, депутат от фракции «За Будущее» Виталий Бондарь сообщил, что ни одна школа Луцка якобы не имеет отношения к случившемуся.

Департамент образования обратился в полицию с требованием провести проверку по данному факту.