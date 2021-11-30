Школьник повесил на флаг трусы. Потом снял их, сорвал флаг, и бросил его на пол. Эти действия сопровождались хохотом одноклассников.
«Как будет видео с извинениями, позовете меня», «Надеюсь, этот парень когда-нибудь попадет ко мне во взвод», «Да что же это за дети теперь растут?», «Пусть выйдет на центральную площадь города и посмотрит в глаза тем, кто погиб за Украину», — написали пользователи в комментариях под видеозаписью.
Местные СМИ заверили, что инцидент произошел в Луцкой СОШ №15. Однако позже директор департамента образования Луцкого городского совета, депутат от фракции «За Будущее» Виталий Бондарь сообщил, что ни одна школа Луцка якобы не имеет отношения к случившемуся.
Департамент образования обратился в полицию с требованием провести проверку по данному факту.