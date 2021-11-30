Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус назвал домыслом информацию СМИ о том, что бизнесмен Игорь Коломойский имеет влияние на президента страны Владимира Зеленского, поскольку доказательных фактов этому нет. Об этом 29 ноября он рассказал в интервью «24 каналу»

«История с Коломойским тянется шлейфом и ее, конечно, подпитывают. Однако за последний год фактов, подтверждающих [влияние на президента] я не вижу», — заявил он. Битва за ярлык на княжение. Ахметов, Коломойский и Зеленский в одном флаконе © president.gov.ua

Герус отметил, что «Приватбанк» остается государственным. Менеджмент акционерного общества «Центрэнерго» сменили, поэтому уже полгода Коломойский там поддержки не имеет. Кроме того по словам депутата, власть не способствовала ему в его бизнесе.

В частности, при Зеленском был запрещен импорт электроэнергии, которым, к примеру, занимается бизнесмен Ринат Ахметов. При этом импорт нефтепродуктов, который составляет конкуренцию Коломойскому — нет. Последнему пришлось конкурировать с дизелем из России и Белоруссии.

В марте 2021 года в США ввели санкции против Игоря Коломойского из-за его деятельности на должности главы Днепропетровской области в 2014 — 2015 годах. Ему запретили въезжать в США. Кроме того, под санкции попала и семья олигарха.

Ранее СМИ писали, что после того, как телеканалы Ахметова разрешили в эфире жесткую критику президента, Зеленский получит информационную поддержку в СМИ Коломойского, в частности, на телеканале «1+1», на котором Зеленский работал до президентства.