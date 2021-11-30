Министерство молодежи и спорта Украины не оплатило проживание в гостинице для мужской сборной страны по шахматам на чемпионате Европы в Словении, на днях рассказал украинский гроссмейстер Антон Коробов в интервью my.ua в YouTube

Между Украиной и Россией вспыхнул шахматный скандал © РИА Новости, Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанк

«Мы оказались единственной командой, которая не смогла заплатить за проживание. Мы находились в несколько подвешенном состоянии, в любой момент нас могли выгнать на улицу… Организаторы, Европейский шахматный союз, проявили сострадание, и мы доиграли чемпионат, и достаточно неплохо. Провели чемпионат как бездомные — но и бездомные могут на что-то сгодиться», — рассказал шахматист.

Он заявил, что благодаря постоянной угрозе выселения шахматная сборная Украины не ощущала психологического давления и поэтому смогла показать хорошую игру.

«Когда ты не уверен, будет ли у тебя завтрак, будет ли крыша над головой, то чувствуешь себя совершенно расслабленно», — с сарказмом добавил Коробов.

Он отметил, что ситуация с вниманием властей Украины к поддержке шахматного спорта ухудшается с каждым годом.

Чемпионат Европы состоялся в Терме Чатеж (Словения). Мужская сборная Украины одержала победу в открытом чемпионате по дополнительным показателям (14 очков). Вторые — французы (14), третьи — поляки (13). Мужская сборная России заняла шестое место (12).

(14 очков). Вторыми стали французы (14). Бронзу завоевали поляки (13). Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/other/news-4520753-sbornaya-ukrainy-vyigrala-komandnyj-chempionat-evropy-po-shahmatam-rossiya-shestaya.html?utm_source=copypaste

Женский командный чемпионат Европы по шахматам досрочно выиграла сборная России.