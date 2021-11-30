В комментариях к интервью российского певца и композитора Александра Градского каналу «Москва 24» в YouTube после известия о его смерти отметились украинские «патриоты»

Умер народный артист России Александр Градский © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк Евгению Додолеву. В нем он рассказал в том числе о своем отношении к Украине и ее культуре.

Сейчас о нем вспомнили украинские «патриоты», которые после смерти любого известного человека из России судят о нем по его высказываниям об Украине.

При этом Градский никогда не высказывался об Украине враждебно или пренебрежительно. Напротив, артист поддерживал желание Украины «выбирать свой путь» и призывал относиться к выбору ее граждан с уважением.

Градский признавался в любви к «изумительным, фантастической красоты» украинским песням. Однако он отмечал, что их можно отнести к русской музыке из-за сходства мелодии и тематики и близости языков.

«Украинская музыка — это русская музыка по сути. Помнишь, был фильм "В августе 44-го", я музыку к нему писал. И там был один персонаж, который отмечает: ой, южнорусский диалект. Украинская музыкальная история — это южнорусский диалект, южные русичи. Никогда не надо забывать о том, что так получилось, что они сделали свой собственный проект, государственный. Вот они его так видят. Я бы к этому относился с уважением», — сказал Градский в интервью 2019 года.

Он также подчеркивал, что без русского языка украинцы лишают себя доступа к мировой культуре.

Тему Донбасса и принадлежности Крыма Градский не комментировал, однако часто ездил в Крым и с любовью о нем рассказывал в интервью.

«Самое большое разочарование за последнее время», «Земля ему стекловатой», «Кобзон заждался», «Хор Александрова наконец дождался», «Теперь он на том свете будет слушать балалайку с гармошкой и ложками, а не украинскую музыку», — написали в комментариях украинцы.

Градский умер 28 ноября в одной из больниц с Москвы подозрением на инсульт. Ранее артист перенес коронавирус, сообщалось об осложнениях.

72-летний артист почти двадцать лет был женат на киевлянке Марине Коташенко. У них родилось двое детей.