Украинский журналист, главный редактор интернет-издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов 29 ноября в своем Facebook прокомментировал заявление спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича о том, что его якобы собираются убить

Бутусов собрался «дать по морде» Зеленскому, но опоздал © скриншот видео Офіс Президента України

«И все это, подчеркиваю, говорит должностное лицо, советник главы Офиса президента Украины. Это должностное лицо после большого количества оскорблений в мой адрес говорит в утвердительной форме, что меня убьют в течение недели, "время пошло"», — написал журналист.

Он отметил, что видит угрозу от президента Владимира Зеленского и «подчиненных ему силовиков, совершающих незаконные действия, которые всеми силами хотят сделать невозможным его журналистское расследование в отношении российской агентуры в Офисе президента, которая предает и проваливает спецоперации украинской разведки».

Журналист добавил, что будет требовать от правоохранителей открыть дело и вызвать Арестовича на допрос, чтобы он «подробно рассказал, откуда у него такая информация».

Бутусов также сказал, что не получал предложений о государственной охране, но не будет их принимать, если они поступят.

«Считаю главной угрозой моей жизни действия со стороны президента Владимира Зеленского, главы Офиса президента Андрея Ермака, начальника комитета по разведке при президенте-первого секретаря СНБО Руслана Демченко, заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, главы СБУ Ивана Баканова, и.о. председателя ГБР Алексея Сухачева», — написал он.

На прошлой неделе во время пресс-марафона между Бутусовым и президентом Украины Владимиром Зеленским произошла перепалка. Журналист спросил Зеленского о назначении Руслана Демченко первым заместителем секретаря СНБО и причинах провалов спецопераций Главного управления разведки Минобороны. В ответ Зеленский напомнил, что Демченко работал не только при Викторе Януковиче, но и в команде Петра Порошенко. Зеленский также обвинил Бутусова в том, что он первым обнародовал видео удара БПЛА «Байрактар» по позициям боевиков, поэтому глава государства, по его словам, теперь вынужден комментировать эту тему в разговорах с мировыми лидерами. После пресс-марафона Бутусов заявил, что подаст на президента в суд.

Через несколько дней Государственное бюро расследований сообщило, что начало уголовное производство в связи с публикацией Бутусовым видео, на котором он стреляет из гаубицы, сопровождая выстрел словами: «по оккупантам».

Накануне Арестович написал в Facebook, что Бутусова «заводят как сакральную жертву» и «спланировали его как очередного Гонгадзе». Он добавил, что будет просить предоставить журналисту госохрану.