Национальный банк Украины (НБУ) на неделе с 22 по 26 ноября впустую продал 630,1 миллиона долларов ради спасения курса гривны. Об этом сообщил портал finance.ua со ссылкой на данные регулятора

Глава НБУ рассказал, что весенние локдауны сделают с экономикой Украины © Facebook, Кирило Шевченко продолжил продажу валюты, увеличив ее по сравнению с прошлой неделей (103 миллиона долларов) более чем в шесть раз.

Однако усилия регулятора оказались безрезультатными: курс гривны за неделю снизился до 27,10 за доллар — максимум за пять месяцев.

Всего с начала 2021 года НБУ купил на межбанке 3,6 миллиарда долларов и продал 984,7 миллиона долларов.

На прошлой неделе Украина получила транш от Международного валютного фонда (МВФ) на 699 миллионов долларов США. Средства поступят на счета правительства в Национальном банке Украины и увеличат международные резервы. Президент страны Владимир Зеленский указал, что средства будут направлены на поддержку финансовой системы Украины и борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Помимо этого, он подчеркнул, что Киев продолжит сотрудничество с международной организацией.