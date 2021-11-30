Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко 29 ноября заявил, что вопрос его отставки все еще остается актуальным, передает «Украинская правда»

Карасев назвал имя возможного преемника Ткаченко © Вадим Карасев/Фейсбук Несколько недель назад Ткаченко написал заявление об отставке. Однако 29 ноября глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Ткаченко передумал и останется в министерском кресле.