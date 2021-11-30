«Мое решение по отставке остается актуальным. Я также ожидал регистрации моего заявления Верховной Радой. Буду откровенным, фракция ("Слуга народа" — ред.) совершенно не поддержала мое решение об отставке, что в дальнейшем переросло в долгосрочные обсуждения с профильным комитетом, руководителями партии и фракции, коллегами. Параллельно — разговоры со спикером, премьером, президентом. Они попросили остаться. В то же время я предложил свое видение развития экосистемы культуры и информполитики. Обсуждение продолжается», — сказал Ткаченко.
Несколько недель назад Ткаченко написал заявление об отставке. Однако 29 ноября глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Ткаченко передумал и останется в министерском кресле.