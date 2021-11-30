Республиканцы в сенате США 29 ноября заблокировали быстрое принятие оборонного бюджета на следующий финансовый год. Об этом сообщает «Интерфакс»

Германия призвала конгресс США не вводить санкции против «Северного потока-2» - СМИ © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Сенатор Сьюзан Коллинз стала единственной республиканкой, проголосовавшей вместе с демократами за продвижение законопроекта. Вместе с республиканцами «против» проголосовали сенаторы от Демократической партии Эд Марки, Джефф Меркли, Элизабет Уоррен, Рон Уайден и независимый сенатор Берни Сандерс.

«Республиканцы только что заблокировали законопроект, направленный на поддержку наших войск, поддержку наших семей, обеспечение безопасности американцев. (…) Несмотря на это голосование, демократы будут продолжать работать над тем, чтобы наши войска получали зарплату, а наши жизненно важные оборонные программы могли продолжаться», — заявил после голосования лидер большинства в сенате Чарльз Шумер.

В проект оборонного бюджета на сумму в примерно $770 млрд включены, в том числе, новые санкции против «Северного потока-2».

Сенаторы-республиканцы уже несколько месяцев разными способами пытаются добиться мощных санкций. Поправки к оборонному бюджету, предусматривающие введение новых ограничительных мер, предложили замглавы сенатского комитета по иностранным делам республиканец Джим Риш, а также давно борющийся против «Северного потока-2» сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз. Оба считают нужным вынудить Белый дом ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG. Также их предложение предусматривает санкции против компаний, участвующих в тестировании и процессе сертификации газопровода.

Кроме того, сенаторы предлагают выделить в 2022 финансовом году $350 млн Пентагону для оказания военной помощи Киеву на фоне сообщений о якобы скоплении российских войск вблизи границы с Украиной.